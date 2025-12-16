Il bilancio di Piantedosi | Arrivi di irregolari diminuiti del 60% Avanti con i rimpatri

Il ministro Piantedosi presenta i risultati delle politiche migratorie, evidenziando una diminuzione del 60% degli arrivi irregolari in Italia. Il focus rimane sui rimpatri e sulla prosecuzione di questa linea, considerata vincente per contrastare efficacemente l'immigrazione clandestina e garantire un sistema più stabile e controllato.

"I risultati che stiamo registrando dimostrano che la strada è quella giusta: questo è il secondo anno che consolidiamo un dato di riduzione dei flussi irregolari verso l’Italia di oltre il 60%". Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi (nella foto), intervenendo alla XVIII Conferenza Ambasciatrici e ambasciatori sul tema ‘La sfida migratoria quale priorità internazionale’. "Rispetto al numero di rimpatri stiamo per superare la soglia di 6mila con una crescita esponenziale rispetto agli anni precedenti – ha aggiunto –. A questo si aggiunge la crescente affermazione del meccanismo dei rimpatri volontari assistiti: sfioreremo circa i mille, sono ancora pochi, ma è un’iniziativa su cui ci siamo strutturati solo di recente, che si va ad aggiungere le decine di migliaia di rimpatri volontari assistiti che grazie all’azione che stiamo facendo insieme stiamo praticando da Libia e Tunisia ma anche dall’Algeria". Quotidiano.net

