Il basco torna protagonista delle tendenze invernali, diventando un simbolo di stile e eleganza. Più di un semplice cappello, rappresenta un’attitudine che trasforma facilmente ogni outfit, conferendo un tocco di raffinatezza a capi casual e formali. Questo accessorio versatile si conferma tra le scelte più di tendenza per la stagione fredda.

© Iodonna.it - Il basco torna in testa alle tendenze dell'inverno (e si porta così)

N on è solo un cappello: è un’attitudine. Il basco è quell’accessorio che ha il potere raro di rendere tutto immediatamente più chic: un cappotto classico, un maglione over, una giacca rigorosa. In lana o in feltro, in pelle o velluto: basta inclinarlo appena, con quella nonchalance tutta francese, per sentirsi altrove. A Parigi, certo. Ma anche molto più vicino alla propria personalità. Outfit di dicembre 2025: come chiudere l’anno con look sofisticati e cozy X Leggi anche › Altro che fedora o bucket hat. Questo è il cappellino che va di moda nell’Estate 2025 Tra memorie cinematografiche, ritorni di passerella e nuove interpretazioni street, il basco torna a farsi notare sulle teste delle fashioniste. Iodonna.it

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

10 NEW TRENDS for WINTER THAT ARE WORTH YOUR MONEY Mia Moda

Video 10 NEW TRENDS for WINTER THAT ARE WORTH YOUR MONEY Mia Moda Video 10 NEW TRENDS for WINTER THAT ARE WORTH YOUR MONEY Mia Moda

Chapeau! Il basco torna in testa alle tendenze dell’inverno (e si porta così) - Tra memorie cinematografiche, ritorni di passerella e nuove interpretazioni street, il basco torna a farsi notare sulle teste delle fashioniste. iodonna.it