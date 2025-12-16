Il 16enne ucciso in una rissa Al killer 11 anni e sei mesi Il papà di Fallou | vergogna

Un tragico episodio di violenza ha portato alla perdita di Fallou, un 16enne ucciso durante una rissa. Il responsabile, un ragazzo di 11 anni e sei mesi, è stato condannato a oltre 11 anni di carcere. Il padre di Fallou esprime dolore e vergogna per quanto accaduto, sottolineando l'irreparabile danno causato dalla violenza.

"La luce di Fallou si è spenta quel 4 settembre 2024 per mano di un ragazzo che a oggi non ha ancora compreso il male che ha fatto a nostro figlio, a noi tutti e a se stesso. Noi cercheremo di tenere accesa quella luce, non vogliamo che altri genitori piangano le lacrime che versiamo ogni giorno. Siamo consapevoli però che qualcosa in questo sistema debba cambiare". Perché 11 anni e sei mesi di condanna per un omicidio "sono una vergogna", affermano, con la voce che trema, Danila e Mou, la mamma e il papà di Fallou Sall, il 16enne ucciso da un coetaneo con una coltellata al cuore, a Bologna, dopo la sentenza che lascia tutti sgomenti: nessuno esulta, né la difesa dell’imputato, che aveva chiesto l’assoluzione del ragazzino, sostenendo che si era trattato di legittima difesa, né i familiari della vittima, che speravamo in una condanna esemplare (il pm aveva chiesto 21 anni). Quotidiano.net

