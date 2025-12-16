Il cielo di dicembre in Toscana offre uno spettacolo unico con le stelle cadenti più spettacolari del 2025. Fino al 20 del mese, le Geminidi, lo sciame meteorico più prolifico dell'anno con fino a 150 meteore all'ora, regaleranno notti di suggestivo fascino, secondo l'Unione Astrofili Italiani.

© Lanazione.it - Il 16 dicembre dicembre regala in Toscana le stelle cadenti più belle del 2025

Firenze, 16 dicembre 2025 - Il cielo di dicembre regala lo spettacolo delle stelle cadenti più affascinanti e intense del 2025, come rileva l'Unione Astrofili Italiani (Uai): stanotte, come fino al 20 del mese, sono attive le Geminidi, lo sciame più prolifico dell'anno con una media di 120-150 meteore visibili all'ora. A differenza della maggior parte degli sciami meteorici che sono generati dai detriti di comete, le Geminidi hanno invece origine dall'asteroide anomalo 3200 Phaethon, che si pensa possa essere l'antico nucleo di una cometa. Gli appassionati hanno uno show assicurato, poiché le meteore di questo sciame sono lente, molto luminose e spesso colorate, con scie persistenti che attraversano il cielo in modo spettacolare. Lanazione.it

LA SORPRESA DEL 16 DICEMBRE!! #calendariodellavvento #shorts

Oroscopo 16 dicembre 2025: rallentare, chiarire e ritrovare il giusto ritmo - Ariete Una bella sensazione di ordine interiore vi aiuta a gestire lavoro e responsabilità con calma ed efficacia. livornopress.it

Oroscopo, le stelle di Branko di martedì 16 dicembre | Tutti i segni - Articolo completo: Oroscopo, le stelle di Branko di martedì 16 dicembr ... msn.com