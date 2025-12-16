Ieri in Campania | scontro in moto mentre va a scuola muore un ragazzo di 16 anni

Ecco le principali notizie della giornata in Campania, lunedì 15 dicembre 2025. Tra gli eventi, un grave incidente in moto che è costato la vita a un ragazzo di 16 anni e variazioni nella gestione dei servizi sanitari e dei trasporti ferroviari nella regione.

Le notizie principali in Campania di ieri, lunedì 15 dicembre 2025. Avellino – La Direzione Strategica dell'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino prendatto delle dimissioni volontarie del Direttore dell'Unità operativa complessa di Medicina d'Urgenza e Pronto Soccorso, Antonino Maffei, formalizzate attraverso apposita comunicazione scritta (LEGGI QUI) Benevento – Un treno Alta Velocità diretto da Lecce a Roma ha urtato un mezzo da cantiere sulla linea Caserta-Foggia, tra Frasso Telesino e Amorosi, in provincia di Benevento. A bordo del treno c'erano circa 400 persone e nessuna è rimasta ferita.

