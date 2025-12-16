Ieg investe sul futuro nasce l' Academy che dovrà servire come officina per far crescere nuovi talenti

Italian Exhibition Group ha annunciato il lancio della Ieg Academy, un'istituzione dedicata alla formazione e allo sviluppo di nuovi talenti nel settore fieristico. Presentata nel pomeriggio di lunedì 15 dicembre al teatro Galli di Rimini, l'Academy si propone come un punto di riferimento per la crescita professionale e l'innovazione nel comparto.

Italian Exhibition Group ha presentato lunedì pomeriggio (15 dicembre) la sua Ieg Academy - L'officina dei talenti, nella sala Grifone al teatro Galli di Rimini. Durante la conferenza-evento non è stato solo presentato il progetto strategico di Ieg, ma sono stati coinvolti anche altri.

