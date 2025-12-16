Idroelettrico che cambia | l’integrazione BESS che rende gli impianti più innovativi

L'integrazione tra centrali idroelettriche a bacino e sistemi di accumulo BESS rappresenta un'evoluzione innovativa nel settore energetico. Questa sinergia permette di migliorare flessibilità, resilienza e ottimizzazione degli impianti, contribuendo in modo significativo alla transizione verso un sistema energetico più sostenibile e dinamico.

La transizione energetica ha parole chiave ricorrenti: flessibilità, resilienza, ottimizzazione. Ma poche tecnologie riescono a incarnarle tutte insieme quanto la combinazione tra centrali idroelettriche a bacino e sistemi di accumulo BESS (Battery Energy Storage System). Non è solo una soluzione ingegneristica: è un salto di paradigma. L’idroelettrico, già una delle fonti più stabili e programmabili, entra in una nuova dimensione, in cui ogni goccia d’acqua diventa più preziosa, ogni kilowattora più intelligente. Dossi, il laboratorio che racconta il futuro. L’impianto idroelettrico di Enel a Dossi in provincia di Bergamo possiede un sistema di accumulo a batterie al litio da 4 MW e 2 ore di accumulo e viene integrato direttamente nella rete dell’impianto, usando lo stesso trasformatore, senza interventi invasivi. Panorama.it

