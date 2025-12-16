ICity Rank 2025 | l’Italia delle città digitali Frosinone in fascia intermedia

ICity Rank 2025 analizza lo stato della digitalizzazione delle città italiane, valutando i 108 Comuni capoluogo attraverso vari indicatori. La ricerca, promossa da FPA e Digital360, offre uno sguardo sulla crescita e le sfide della trasformazione digitale nelle aree urbane italiane, evidenziando le performance delle città e le aree di miglioramento.

L’Italia continua a crescere sul fronte della digitalizzazione urbana: lo conferma ICity Rank 2025, la ricerca annuale di FPA (gruppo Digital360) che valuta la trasformazione digitale dei 108 Comuni capoluogo. Presentata a Forum PA Città, l’indagine fotografa un Paese dove il digitale avanza. Frosinonetoday.it Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Icity Rank 2025: Firenze è tra le città leader dell'innovazione - L'assessora Sparavigna: "Confermato il primato nella transizione digitale" ... nove.firenze.it

ICity Rank 2025, Palermo tra le 30 città più digitali d’Italia: tutti i risultati della Sicilia - Nel 2025, le città italiane registrano un netto aumento dei punteggi medi, con ben 96 comuni nelle fasce medio- blogsicilia.it

