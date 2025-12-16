IA personalizzata su Instagram come crearla

Meta introduce Meta AI Studio su Instagram, uno strumento che permette di creare intelligenze artificiali personalizzate. Questa novità amplia le possibilità di interazione e creatività sulla piattaforma, offrendo agli utenti strumenti per chat, intrattenimento, generazione di immagini e supporto nel brainstorming. Un passo avanti nell'integrazione dell’IA all’interno dei social media.

(Adnkronos) – Meta continua a spingere sull’integrazione dell’intelligenza artificiale nei suoi prodotti e lo fa portando su Instagram Meta AI Studio, uno strumento che consente di creare IA personalizzate pensate per chattare, intrattenere, generare immagini o supportare il brainstorming creativo. Non si tratta però di una funzione già disponibile per tutti: l’accesso è graduale e, . Periodicodaily.com

Novità Instagram Puoi Creare la Tua IA Personalizzata

Per coloro che fossero interessati, mercoledì 17 dicembre ore 21 su Instagram parlerò in diretta dell’integrazione specifica personalizzata. Prego di astenersi i barbogi e i saputelli con il ditino pronto: a costoro consiglio un tavolo al bar e un fiasco di vino. #anti - facebook.com facebook