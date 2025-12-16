I vescovi spagnoli mettono all’indice Sánchez

Lo scontro tra la Chiesa cattolica spagnola e il governo si intensifica, con i vescovi che criticano duramente Sánchez. La causa è un’intervista in cui il leader ha invitato alla convocazione di nuove elezioni, suscitando reazioni ferme da parte della Conferenza episcopale, che evidenziano le tensioni tra le istituzioni religiose e politiche nel paese.

© Laverita.info - I vescovi spagnoli mettono all'indice Sánchez Scontro totale tra Chiesa e governo, che rimprovera al capo della conferenza episcopale iberica un'intervista in cui ha invocato il ritorno alle urne. La replica di monsignor Luis Argüello: «Se si tratta del rispetto dello Stato di diritto, non possiamo rimanere neutrali». «Di fronte al rispetto delle norme fondamentali dello Stato di diritto», il presidente della Conferenza episcopale spagnola (Cee) non è «neutrale». Così Luis Argüello, capo dei vescovi e arcivescovo di Valladolid, ha replicato alla protesta formale del ministro della Presidenza e della Giustizia, Félix Bolaños, che in una lettera lo esortava: «Vi chiedo espressamente di astenervi dal violare la vostra neutralità politica e di agire con rispetto per la democrazia e il governo».

