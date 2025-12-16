I terribili anni del nazismo la presentazione del libro di Leone Zingales

Mercoledì 17 dicembre alle ore 18.00, presso la libreria Millemondi in Via Mariano Stabile 233, si terrà la presentazione del libro di Leone Zingales intitolato

Mercoledì 17 Dicembre alle 18.00, presso la libreria Millemondi in Via Mariano Stabile 233, si terrà la presentazione del libro di Leone Zingales "I terribili anni del nazismo". L’iniziativa prevede: presentazione del libro, incontro con l'autore, firmacopie, dibattito. Tra gli ospiti: Armando. Palermotoday.it

