I terribili anni del nazismo la presentazione del libro di Leone Zingales

Mercoledì 17 Dicembre alle 18.00, presso la libreria Millemondi in Via Mariano Stabile 233, si terrà la presentazione del libro di Leone Zingales "I terribili anni del nazismo". L’iniziativa prevede: presentazione del libro, incontro con l'autore, firmacopie, dibattito. Tra gli ospiti: Armando. Palermotoday.it
Radici del futuro | Sindrome 1933: Hitler cancelliere. E noi
Pippi Calzelunghe, «fu creata per rispondere agli orrori della Seconda guerra mondiale e del Nazismo» - Astrid Lindgren inventò la bambina irriverente dalle trecce rosse per educare i più piccoli «in modo che non diventino psicopatici come Hitler o autoritari, dittatori e simili». vanityfair.it
