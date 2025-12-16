i rolling stones annullano il tour 2026 in europa

I Rolling Stones hanno annunciato l'annullamento del loro tour europeo del 2026, deludendo i numerosi fan in tutta Europa. La decisione sorprende e lascia in sospeso le speranze di vedere dal vivo la band, famosa per le sue esibizioni energiche. Di seguito i dettagli sulla cancellazione e le motivazioni ufficiali.

I fan europei dei Rolling Stones dovranno aspettare più a lungo del previsto per vedere nuovamente dal vivo Mick Jagger e compagni. La celebre rock band britannica ha infatti annullato i piani per un tour negli stadi del Regno Unito e d’ Europa per l’estate 2026, tra cui una possibile tappa allo stadio Olimpico di Roma. La decisione, come riportano indiscrezioni della stampa inglese, avrebbe a che fare con la salute del chitarrista Keith Richards, che giovedì 18 dicembre compirà 82 anni: non è infatti riuscito a rispettare la «massacrante» tabella di marcia imposta dalla serie di concerti. Mick Jagger e Ronnie Wood, gli altri due storici membri del gruppo, avrebbero dunque comunicato agli organizzatori l’impossibilità di tornare in pista, almeno per il momento. Lettera43.it

