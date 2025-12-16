I residenti segnalano un insolito via vai di clienti nei dintorni di un condominio | in cantina trovato mezzo chilo di cocaina

In un quartiere di Parma, i residenti hanno segnalato un movimento sospetto nei pressi di un condominio. Le forze dell'ordine, intervenute, hanno scoperto in cantina un ingente quantitativo di cocaina. Un 27enne straniero è stato arrestato dai carabinieri per detenzione e spaccio di droga.

I carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente, supportati dal Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Bologna, hanno arrestato un 27enne straniero per detenzione ai fini di spaccio di un considerevole quantitativo di "cocaina".Fondamentali le segnalazioni di alcuni residenti della zona

