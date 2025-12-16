I repubblicani criticano Trump per il post su Rob Reiner
I repubblicani hanno rivolto dure critiche a Donald Trump dopo il suo post sulla morte del regista Rob Reiner, che ha suscitato reazioni contrastanti. La vicenda si è intensificata con l'arresto del figlio di Reiner, Nick, di 32 anni, lunedì. La vicenda ha acceso un dibattito pubblico, evidenziando le tensioni politiche e personali legate all'episodio.
Pioggia di critiche su Donald Trump per il suo post sulla morte del regista Rob Reiner, per la quale lunedì è stato fermato il figlio Nick, di 32 anni. Il presidente ha attribuito la scomparsa del regista a una fantomatica « sindrome da ossessione per Trump », sostenendo che Reiner sarebbe morto «a causa della rabbia che ha provocato negli altri». Il riferimento è all’attivismo politico del regista, che negli ultimi anni aveva apertamente appoggiato i Democratici e criticato aspramente Trump. Dopo la pubblicazione del post su Truth, diversi repubblicani, democratici e celebrità di Hollywood hanno preso le distanze dal presidente. Lettera43.it
Maga Republicans Slam Trump On Vile Post
Rob Reiner e la moglie uccisi a Los Angeles: le parole choc di Donald Trump accendono la polemica tra i repubblicani - Post di Trump sull’omicidio di Rob Reiner e Michele Singer scatena critiche bipartisan e apre un dibattito sui toni politici presidenziali. tag24.it
Trump irride Reiner: "Uno squilibrato, morto perché ossessionato da me" - Critiche anche da esponenti repubblicani, Don Bacon: "Mi sarei aspettato qualcosa del genere da un ubriaco in un bar, non dal presidente degli Stati Uniti" ... msn.com
