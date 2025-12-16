I ragazzini del bosco ignorano l’italiano Anche agli immigrati toglieranno i bimbi?

Un episodio solleva dubbi sulle competenze linguistiche dei bambini in contesti scolastici, con particolare attenzione alle difficoltà di lettura di due piccoli. La discussione si concentra sulle implicazioni per l'integrazione e sulle possibili conseguenze per i minori stranieri coinvolti.

La tutor lamenta che i piccini (6 e 8 anni) non sappiano leggere. Chissà quanti minori stranieri, allora, andrebbero prelevati. I bambini del bosco non conoscono l’alfabeto. Lo ha dichiarato ai giornali Maria Luisa Palladino, la tutor che segue i tre piccoli Trevallion, una bambina di 8 anni e due maschi di 6. Le frasi dell’esperta vengono riportate con enfasi da tutti i media. «Non sanno leggere, stanno imparando l’alfabeto», dice la Palladino. «La bambina più grande, sotto dettatura, sa scrivere solo il suo nome». Tanto è bastato per far ringalluzzire tutti i sostenitori dell’azione del tribunale dell’Aquila, i seguaci della Ragione secondo cui è stato sacrosanto allontanare questi piccoli della casa «fatiscente» e dai genitori svalvolati. Laverita.info

