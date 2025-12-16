I periti | Voci maschili nel garage durante delitto e ritrovamento del corpo ; i legali di Dassilva | Perizia smentisce la Bianchi

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il processo a Louis Dassilva per l'omicidio di Pierina Paganelli, si sono svolti approfondimenti sulle prove audio, con periti che hanno segnalato voci maschili nel garage durante il delitto e il ritrovamento del corpo. I legali di Dassilva hanno contestato le perizie, sostenendo che esse smentiscono le dichiarazioni della teste Bianchi.

Immagine generica

Mentre procede il processo a carico di Louis Dassilva per l'omicidio di Pierina Paganelli, coi testimoni dell'accusa che stanno sfilando davanti ai giudici della Corte d'Assise, nella giornata di martedì davanti al gip si è tenuto l'incidente probatorio sulle perizie foniche degli audio. Riminitoday.it

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Bimbo gonfia la pancia di papà

Video Bimbo gonfia la pancia di papà

periti voci maschili garagePierina Paganelli, la perizia fonica: “Voci maschili nel garage dopo l’omicidio” - Si è tenuto oggi a Rimini l’incidente probatorio sulla perizia fonica dei file audio estratti da una videocamera di sorveglianza collocata in un garage ... chiamamicitta.it

periti voci maschili garagePierina Paganelli, depositata super perizia su audio/ “Captata una voce maschile, ma non è attribuibile” - Omicidio Pierina Paganelli, le conclusioni della super perizia su audio garage e cosa succede ora: "Captata una voce maschile ma non è attribuibile" ... ilsussidiario.net

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.