I periti | Voci maschili nel garage durante delitto e ritrovamento del corpo ; i legali di Dassilva | Perizia smentisce la Bianchi

Durante il processo a Louis Dassilva per l'omicidio di Pierina Paganelli, si sono svolti approfondimenti sulle prove audio, con periti che hanno segnalato voci maschili nel garage durante il delitto e il ritrovamento del corpo. I legali di Dassilva hanno contestato le perizie, sostenendo che esse smentiscono le dichiarazioni della teste Bianchi.

Mentre procede il processo a carico di Louis Dassilva per l'omicidio di Pierina Paganelli, coi testimoni dell'accusa che stanno sfilando davanti ai giudici della Corte d'Assise, nella giornata di martedì davanti al gip si è tenuto l'incidente probatorio sulle perizie foniche degli audio. Riminitoday.it La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all'argomento. Pierina Paganelli, la perizia fonica: "Voci maschili nel garage dopo l'omicidio" - Si è tenuto oggi a Rimini l'incidente probatorio sulla perizia fonica dei file audio estratti da una videocamera di sorveglianza collocata in un garage ... chiamamicitta.it

Pierina Paganelli, depositata super perizia su audio/ “Captata una voce maschile, ma non è attribuibile” - Omicidio Pierina Paganelli, le conclusioni della super perizia su audio garage e cosa succede ora: "Captata una voce maschile ma non è attribuibile" ... ilsussidiario.net

Caso Pierina, 'voci registrate in garage non attribuibili'. La conclusione dei periti nominati dal Tribunale, il 16 in aula #ANSA - facebook.com facebook

