I partiti islamisti esistono già E si nascondono a sinistra

In questo articolo si analizza la presenza nascosta dei partiti islamisti all’interno della sinistra, un fenomeno spesso sottovalutato ma che, secondo il filosofo Michel Onfray, rappresenta una minaccia crescente per la Francia e l’Europa. Onfray denuncia la saldatura tra radicalismo islamico e sinistra estrema, evidenziando i rischi di questa alleanza per i valori democratici e la sicurezza.

Michel Onfray è uno dei più importanti filosofi francesi, autore di decine di libri tradotti anche in italiano, da anni denuncia il pericolo dell'islam radicale per la Francia e l'Europa e la saldatura con la sinistra estrema. Lo abbiamo intervistato per Il Giornale. Monsieur Onfray, il suo ultimo libro si intitola L'altra collaborazione: le origini francesi dell'islamo-gauchisme. Perché ritiene che l'islamo-gauchisme rappresenti una minaccia per la Francia e l'Europa? «Innanzitutto perché gli islamo-gauchisti sostengono che l'islamo-gauchisme non esiste, il che è la prova dell'esistenza di questa ideologia e allo stesso tempo di una strategia che impedisce di dare un nome a ciò che costituisce il loro ideale, in modo da poter lavorare e avanzare nell'ombra. Ilgiornale.it

