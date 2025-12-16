I numeri dell’Empoli? Altalenanti Reali potenzialità solo intraviste

L'Empoli mostra un andamento altalenante in questa prima parte della stagione, con un bilancio di vittorie, pareggi e sconfitte che riflette le reali potenzialità della squadra. Con 20 punti in classifica e due giornate ancora da disputare nel girone di andata, il club si trova in una posizione che potrebbe garantire la salvezza, ma richiede continuità e miglioramenti.

© Sport.quotidiano.net - I numeri dell’Empoli? Altalenanti. Reali potenzialità solo intraviste Cinque vittorie, altrettanti pareggi e sei sconfitte per un totale di 20 punti, più o meno a metà del percorso (mancano ancora due giornate alla fine del girone di andata) che dovrebbe portare a raggiungere la quota salvezza. È vero che spesso i numeri devono essere contestualizzati per avere una propria veridicità, ma mai come in questo caso fotografano perfettamente quello che è stato finora il cammino dell’ Empoli: altalenante. Gli azzurri, infatti, avevano e continuano ad avere dei problemi tanto di livello caratteriale quanto tecnico-tattico, ma anche delle evidenti potenzialità che ancora però non riescono ad esprimere con continuità. Sport.quotidiano.net Insiemi Numerici e Numeri Reali | Estremo Superiore e Inferiore Tris di svolta a Empoli: tabù trasferta distrutto e Inzaghi riscrive i numeri - facebook.com facebook