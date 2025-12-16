I Negrita tornano a casa dopo trent’anni di carriera, portando con sé ricordi e emozioni. Pau racconta le sue impressioni sul Petrarca, un luogo che suscita emozioni intense, e riflette sul cambiamento della propria città. Un viaggio tra passato e presente per una band che ha segnato la scena musicale italiana.

© Lanazione.it - I Negrita tornano a casa. Pau: "Il Petrarca è da brividi ma la mia città si è spenta"

di Angela Baldi AREZZO Dopo trent’anni di carriera i Negrita fanno i conti con questi "anni spietati". Così la band nata ad Arezzo, è tornata con un album e un tour, "Canzoni per anni spietati" appunto, che è anche un’accusa e un punto da cui partire in un mondo che sembra allo sbando. La band di Paolo Pau Bruni, Enrico Drigo Salvi e Cesare Mac Petricich, tornerà a casa il 19 e 20 dicembre alle 21, per due date al teatro Petrarca promosse da Fondazione Guido d’Arezzo con We! agency e MenGo Music Fest. Due eventi che chiudono il tour andato in scena sui palchi dei principali teatri italiani. Tante date per ascoltare brani dell’ultimo disco e canzoni che hanno segnato la storia trentennale della rock band. Lanazione.it

Negrita - Non Torneranno Più

I Negrita tornano a casa. Pau: "Il Petrarca è da brividi ma la mia città si è spenta" - Intervista al leader della band aretina che chiude il tour a teatro il 19 e 20 dicembre "Se diventassi sindaco nel 2026? msn.com