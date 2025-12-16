L'Unione europea ha intensificato le misure contro la Russia, congelando miliardi di beni come risposta alle recenti tensioni internazionali. Questa strategia suscita dibattiti sulla sua efficacia e sui possibili rischi di un

© Ilgiornale.it - I miliardi russi congelati e il tentato "furto" europeo

Caro Direttore Feltri, vorrei chiederLe un parere sulla nuova iniziativa dell'Unione europea riguardo ai beni russi congelati. Da quanto leggo, Bruxelles intende mantenerli bloccati a tempo indeterminato e addirittura utilizzarli per sostenere militarmente Kiev e finanziare la futura ricostruzione dell'Ucraina. Mi riferisco a conti correnti, asset finanziari, riserve della Banca Centrale russa e capitali riconducibili allo Stato russo. Mi domando: è davvero legittimo usare i soldi di un altro Paese senza il suo consenso? Non si tratta, in pratica, di un esproprio? E soprattutto: una scelta del genere non rischia di far precipitare ancora di più il conflitto, proprio mentre si parla di negoziati e mentre il Presidente Trump sta tentando di favorire un percorso di pace? Infine: qual è la posizione del governo italiano? Mi sembra che l'Italia non abbia mai ostacolato il rinnovo semestrale delle sanzioni, ma questa misura mi pare completamente diversa. Ilgiornale.it

West Has No More Resources to Sustain Kyiv, Russia Says; Frozen Assets Move Shows Desperation | APT

I miliardi russi congelati e il tentato furto europeo - Bisogna chiamare questa proposta con il suo vero nome: furto, ossia appropriazione indebita di capitali esteri per fini politici ... msn.com