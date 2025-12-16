I miliardi russi congelati e il tentato furto europeo
L'Unione europea ha intensificato le misure contro la Russia, congelando miliardi di beni come risposta alle recenti tensioni internazionali. Questa strategia suscita dibattiti sulla sua efficacia e sui possibili rischi di un
Caro Direttore Feltri, vorrei chiederLe un parere sulla nuova iniziativa dell'Unione europea riguardo ai beni russi congelati. Da quanto leggo, Bruxelles intende mantenerli bloccati a tempo indeterminato e addirittura utilizzarli per sostenere militarmente Kiev e finanziare la futura ricostruzione dell'Ucraina. Mi riferisco a conti correnti, asset finanziari, riserve della Banca Centrale russa e capitali riconducibili allo Stato russo. Mi domando: è davvero legittimo usare i soldi di un altro Paese senza il suo consenso? Non si tratta, in pratica, di un esproprio? E soprattutto: una scelta del genere non rischia di far precipitare ancora di più il conflitto, proprio mentre si parla di negoziati e mentre il Presidente Trump sta tentando di favorire un percorso di pace? Infine: qual è la posizione del governo italiano? Mi sembra che l'Italia non abbia mai ostacolato il rinnovo semestrale delle sanzioni, ma questa misura mi pare completamente diversa. Ilgiornale.it
