i migliori berretti da uomo per tenere la testa a posto e al caldo sempre con stile

Scopri i migliori berretti da uomo per affrontare le stagioni più fredde con stile e praticità. In questa selezione, troverai modelli ideali per proteggere la testa dal freddo senza rinunciare all'eleganza, perfetti per completare il look quotidiano con gusto e funzionalità.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. I berretti invernali da uomo sono qui per offrirci protezione e coolness in un solo colpo, ora che il freddo è davvero arrivato. Nati come cappelli “umili” per proteggere chi lavorava all'aperto, i beanie sono diventati negli anni una dichiarazione di stile, nonché accessori molto amati: rispetto ad altri cappelli sono caldi, morbidi, facili da indossare e da ripiegare in tasca quando non servono. Le star li amano (chiedere a David Beckham o a Justin Bieber per credere) e la semplicità del design a cuffia, o a zuccotto, li rende un investimento negli anni. Gqitalia.it

Come indossare un cappellino?

