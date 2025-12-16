I Media nel 2026 AI diventa Agente la Guerra per le IP infiamma e il FAST ridefinirà la Pubblicità

Il 2026 segna una svolta nel mondo dei media, con l'Intelligenza Artificiale che assume ruoli autonomi nello sport e nell'intrattenimento, l'espansione dei servizi FAST rivoluzionando la pubblicità e una crescente guerra tra colossi per le proprietà intellettuali di Warner Bros. Questi sviluppi ridefiniscono il panorama mediatico globale, aprendo nuove sfide e opportunità.

© Digital-news.it - I Media nel 2026, AI diventa Agente, la Guerra per le IP infiamma e il FAST ridefinirà la Pubblicità

Il 2026 si apre con una rivoluzione nel panorama mediatico globale: dall’Intelligenza Artificiale che diventa agente autonomo nello sport e nell’intrattenimento, alla crescita dei servizi FAST per una pubblicità data-driven, fino alla contesa tra colossi per le proprietà intellettuali di Warner Bros. Discovery. Una panoramica completa sulle strategie di mercato, le innovazioni tecnologiche e le sfide competitive  che definiranno il futuro della televisione e dello streaming in Italia e nel mondo.. Il panorama mediatico globale sta attraversando una fase di trasformazione profonda, definita da alcuni esperti come un momento frizzante e denso di sfide strategiche. Digital-news.it

