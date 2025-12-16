I Malati Immaginari tornano con il nuovo singolo “Qualcosa che non parli di te”, uscito il 14 novembre. Tra sonorità italo-dance ’90, fragilità e rinascita, il brano narra emozioni profonde legate a assenze, silenzi e la volontà di ricominciare, offrendo uno sguardo intimo e autentico sulla vita.

© Dailyshowmagazine.com - I Malati Immaginari: “Qualcosa che non parli di te” è il nuovo singolo tra italo-dance ’90, fragilità e rinascita

Con “Qualcosa che non parli di te”, uscito il 14 novembre, i Malati Immaginari tornano a raccontare un pezzo di vita vera: quella fatta di assenze, silenzi e tentativi di ricominciare. È un brano che arriva dopo “Cry” e che segna un passaggio chiaro nella loro evoluzione: più elettronica, più ritmica, più diretta, ma con la stessa urgenza emotiva di sempre. Un nuovo assetto, un nuovo suono. Il 2025 è un anno di trasformazione anche nella formazione: entra stabilmente Braccio, producer che diventa parte integrante del progetto e che contribuisce a definire l’identità sonora dei nuovi brani. Il risultato è un mix riconoscibile: contaminazioni house e richiami alla italo-dance anni ’90, quel tipo di energia che ti fa muovere anche quando il testo racconta qualcosa di tutt’altro che leggero. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

