I Macchiaioli

Dal 3 febbraio al 14 giugno 2026, Milano ospita la retrospettiva dedicata ai Macchiaioli presso Palazzo Reale. L'esposizione offre un'importante panoramica sul movimento artistico che ha contribuito al rinnovamento dell'arte europea dell’Ottocento, evidenziando le innovazioni e le opere fondamentali di questo gruppo di pittori italiani.

Arte, Firenze: inaugurata la mostra 'I Macchiaioli e la fotografia' al Museo Alinari - Firenze– I Macchiaioli e la fotografia, ovvero un viaggio alle origini del rapporto fra artista e macchina, tra antico pennello e nuovo strumento di rappresentazione della realtà. nove.firenze.it

Silvestro Lega (Modigliana, 8 dicembre 1826 – Firenze, 21 settembre 1895) è stato un pittore italiano. È considerato, insieme a Giovanni Fattori e a Telemaco Signorini, fra i maggiori esponenti del movimento dei macchiaioli. - facebook.com facebook