I Licei Musicali del Sannio protagonisti del Concerto di auguri della Prefettura di Benevento

I Licei Musicali del Sannio sono stati protagonisti del tradizionale Concerto di auguri organizzato dalla Prefettura di Benevento. L'evento, tenutosi il 15 dicembre presso la Chiesa di Santa Sofia, ha visto esibirsi gli studenti in un suggestivo spettacolo musicale in vista delle festività natalizie e del Capodanno 2026.

Si è svolto nella serata di ieri, 15 dicembre, nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Sofia a Benevento, patrimonio UNESCO, il tradizionale Concerto di auguri in vista delle festività natalizie e del Capodanno 2026, promosso dalla Prefettura di Benevento su invito della Prefetta, Raffaela Moscarella. La cerimonia ha rappresentato un significativo momento di incontro e condivisione, riunendo le massime autorità civili, religiose e militari del territorio sannita, in un clima di dialogo istituzionale e partecipazione comunitaria, particolarmente sentito in un periodo simbolico come quello natalizio.

