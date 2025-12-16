I legami tra Fedez e Luca Lucci i progetti economici ed Emis Killa Il pestaggio a Iovino | cosa ha scritto il giudice sulle condanne degli ultrà di Milan e Inter

L'articolo esplora i rapporti tra il rapper Fedez e Luca Lucci, ex capo della Curva Sud del Milan, analizzando i loro presunti interessi comuni e progetti economici. Viene inoltre approfondito il pestaggio di Iovino, con le indicazioni fornite dal giudice sulle condanne degli ultrà di Milan e Inter.

Esisteva un «legame» tra l’ex capo della Curva Sud milanista Luca Lucci e il rapper Fedez, che «condividevano un progetto economico». Lo scrive la gup di Milano Rossana Mongiardo nelle motivazioni della sentenza sul caso “doppia curva”. Secondo il giudice, tutto rientrava in «una strategia vera e propria del gruppo» ultrà che, oltre a un’ «inquietante vocazione all’aggressione» e ai business illeciti, aveva «collegamenti con settori del mondo dello spettacolo», anche attraverso «funzioni di ‘guardia del corpo’ di noti personaggi dello showbusiness». L’obiettivo era chiaro: il «prestigio» conquistato con la violenza da Lucci, detto “Il Toro”, poteva «favorire negli affari» sia lui stesso che «i suoi accoliti», spiega la gup. Open.online

