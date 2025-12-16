I giudici liberano l’imam di Torino Shahin | Non è un pericolo per lo Stato Ma il Viminale vuole espellerlo comunque

I giudici di Torino hanno deciso di liberare l’imam Mohamed Shahin, ritenendolo non pericoloso per lo Stato. Nonostante questa decisione, il Viminale ha annunciato l’intenzione di procedere con l’espulsione. Shahin, trattenuto nel CPR di Caltanissetta dallo scorso novembre, torna quindi in libertà mentre proseguono le tensioni tra autorità giudiziarie e politiche.

Per i giudici Mohamed Shahin, l’imam di Torino, dallo scorso mese di novembre trattenuto nel cpr di Caltanissetta, non è un elemento pericoloso per lo Stato, tanto che lo hanno liberato ieri. Per il ministro Matteo Piantedosi invece deve essere espulso e rimandato in Egitto, dove rischia la vita, essendo un oppositore del generale Al Sisi. Accolto il ricorso di Shahin. L’ennesimo scontro tra la Magistratura e il Viminale (cioè il centrodestra) si è consumato ieri, dopo che i giudici della Corte d’appello di Torino hanno accolto il ricorso dell’Imam perché “sono emerse nuove informazioni” ritenute “degne di rilievo”. Lanotiziagiornale.it

