I giudici liberano l’imam di Torino Meloni | così la sicurezza è impossibile

La Corte d’Appello di Torino ha deciso di liberare l’imam Mohamed Shahin, respingendo il provvedimento di espulsione firmato dal ministro Piantedosi. La decisione ha suscitato reazioni politiche, con il presidente Meloni che ha commentato sull’impatto sulla sicurezza nazionale.

© Quotidiano.net - I giudici liberano l’imam di Torino. Meloni: così la sicurezza è impossibile La Corte d’Appello di Torino dice no al trattenimento nel Cpr di Caltanissetta dell’imam Mohamed Shahin, colpito da un provvedimento di espulsione, firmato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, perché ritenuto "pericoloso" per l’Italia. Ma per i giudici torinesi, che accolgono la tesi della difesa, accompagnata da diversi appelli alla liberazione, tra cui quello del vescovo di Pinerolo, non è così e difatti Shahin non sarà costretto a lasciare il Paese. Avs e Rifondazione esultano ("c’è un giudice a Torino"), i Cinquestelle anche e convocano una conferenza stampa per oggi alla Camera, il centrodestra insorge. Quotidiano.net I giudici liberano l’imam di Torino, Meloni: «Così sicurezza impossibile» - Ieri mattina ha lasciato il Centro di permanenza per i rimpatri di Caltanissetta dove si trovava dal 24 novembre, per effetto del ... ilmessaggero.it

I giudici liberano l’imam di Torino. Meloni: così la sicurezza è impossibile - Mohamed Shahin era nel Cpr di Caltanissetta dal 24 novembre, nel mirino le sue frasi ai cortei pro Pal. quotidiano.net

I #giudici liberano l’ #imam di #Torino, il #Viminale valuta il #ricorso. Ira di #Meloni: “Così è impossibile difendere la #sicurezza” x.com

IRRICEVIBILE! I giudici liberano l’Imam di Torino dopo il decreto di espulsione del Ministero dell’Interno Ma quanto conta la sicurezza dei cittadini e del nostro Paese #lega #patrioti - facebook.com facebook