I giudici di Allah

L'articolo esplora la vicenda giudiziaria dell'imam Mohamed Shahin di Torino, recentemente tornato in libertà grazie a una decisione della Corte d'Appello. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti tra diverse fazioni politiche e associative, evidenziando le tensioni e le opinioni divergenti sul caso e sulle questioni legate all'immigrazione e alla sicurezza.

© Ilgiornale.it - I giudici di Allah Regalo di Natale dei giudici all'imam di Torino, Mohamed Shahin. Grazie alla Corte d'Appello di Torino è tornato in libertà facendo esultare pro Pal, mezza sinistra a cominciare da quella estrema, l'Anpi e associazioni varie amiche dell'Islam a casa nostra. Non solo: l'espulsione chiesta dal ministro dell'Interno per il "messaggero di un'ideologia fondamentalista ed antisemita" non sarebbe più esecutiva, per ora. In realtà fonti del Viminale fanno sapere che si andrà avanti con il ricorso in Cassazione per ottenere il rimpatrio in Egitto. Secondo il ministero dell'Interno l'imam "si è reso responsabile di comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, attuale e grave per la sicurezza dello Stato", ma i giudici hanno fatto spallucce accogliendo il ricorso dei legali. Ilgiornale.it Judge Marries the Accused! 💍#UnbelievableStory #love #unfrezzmyaccount #allah #adoreble #edit #uk I giudici di Allah - Le toghe liberano l'imam Shahin (che giustifica il 7 ottobre) e la sinistra esulta. msn.com

ASIA/MALAYSIA - Il Premier: “I cristiani nel Borneo possono dire Allah”; i Vescovi criticano i “giudici disinformati” - Kota Kinabalu (Agenzia Fides) – Il Primo Ministro della Malaysia Najib Razak ha dichiarato che i cristiani del Borneo malaysiano – cioè quelli residenti negli stati di Sabah e Sarawak – possono ... fides.org

I paladini dei migranti, il business dell'accoglienza, gli intrecci fra le Ong ed i giudici, il presidente del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga parla chiaro nell'intervista esclusiva al Giornale - facebook.com facebook