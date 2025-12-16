I due euro sulle consegne di pacchi sono una tassa protezionista e inutile

Recentemente si è discusso dell’introduzione di due euro sulle consegne di pacchi, ma questa misura si rivela essere una tassa protezionista e inutile. Ricordando come le discussioni sulle patrimoniali spesso si traducano in tassazioni che colpiscono i più poveri, è importante analizzare le implicazioni di queste decisioni fiscali.

© Linkiesta.it - I due euro sulle consegne di pacchi sono una tassa protezionista e inutile Giusto un paio di settimane fa scrivevamo che, ogni volta che si discute di patrimoniali sui ricchi, si finisce a tassare i poveri. Puntualmente, è arrivato l’emendamento del governo alla legge di bilancio per imporre un balzello di due euro sui pacchi di valore inferiore a centocinquanta euro – inizialmente immaginato per tutte le spedizioni, poi circoscritto a quelle provenienti da Paesi extraeuropei. Rischia di essere un enorme passo falso per Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti: a maggior ragione se, come sembra probabile, da luglio se ne aggiungerà un’altra di matrice europea, pressoché identica, del valore di tre euro. Linkiesta.it Compro un pacco Amazon smarrito e trovo… Il governo vuole mettere una tassa di due euro sui pacchi sotto i 150 euro - È una proposta inserita nella legge di bilancio il cui scopo non è chiaro: serve più che altro a racimolare un po' di soldi ... ilpost.it

Due euro a pacco e tre ad articolo per fermare la Cina. Ma chi pagherà il conto? - Due euro a pacco per fermare la Cina, dice il governo. huffingtonpost.it

Beccato dopo il giro delle consegne: 1.300 euro in tasca in poche ore.... - facebook.com facebook

Secondo quanto riportato sul #Corriere della Sera dopo l’uscita di Mariangela Eboli dalla Mlz srl, la società cinematografica di #Checco #Zalone, i numeri parlano chiaro: i ricavi sono passati da 4,3 milioni a 327 mila euro e gli utili da 1,4 milioni a soli 31 mil x.com