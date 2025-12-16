Il 13 dicembre, la casa residenza anziani Jus Pascendi di Conselice ha celebrato la tradizionale festa di Natale, arricchita da momenti di condivisione e gioia. In occasione delle festività, è stato annunciato il progetto di creare una stanza protetta, testimoniando l’attenzione e l’affetto verso gli ospiti e la comunità.

I doni per la cra Jus Pascendi. Nascerà una stanza protetta

Sabato 13 dicembre la casa residenza anziani Jus Pascendi di Conselice ha celebrato la tradizionale festa di Natale con una giornata intensa e partecipata. Nel corso del pranzo gli Alpini, rappresentati da Cinto Ferlini, hanno consegnato un assegno di 3.000 euro, frutto di una raccolta promossa dal gruppo Alpini di Quinzano Milanese. Avis ha contribuito con un bonifico di pari importo e ha inoltre donato una carrozzina pieghevole acquistata grazie all’offerta della famiglia di un donatore recentemente scomparso. La Pro loco di Conselice, rappresentata da Graziella Fucci, ha versato una quota di 1. Ilrestodelcarlino.it

