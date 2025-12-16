I disturbi alimentari delle mamme sono associati all' asma nei figli

Uno studio recente evidenzia un legame tra i disturbi alimentari delle madri e un maggior rischio di problemi respiratori nei figli, includendo respiro sibilante e asma. Questi risultati suggeriscono che le condizioni di salute materne possono influenzare lo sviluppo respiratorio dei bambini, sottolineando l'importanza di un'attenzione particolare alla salute delle madri durante e dopo la gravidanza.

© Agi.it - I disturbi alimentari delle mamme sono associati all'asma nei figli AGI - I disturbi del comportamento alimentare (DCA) nelle madri sono associati a un aumento del rischio di problemi respiratori nei figli, dal respiro sibilante in età prescolare all' asma in età scolare. È quanto emerge da uno studio internazionale coordinato nell'ambito dell'EU Child Cohort Network e pubblicato sulla rivista 'Thorax', a cui ha partecipato anche la coorte italiana 'Ninfea', sviluppata dall'Università di Torino in collaborazione con la Città della Salute e della Scienza di Torino. La ricerca colma una lacuna nelle evidenze sugli effetti della salute mentale materna sulla salute respiratoria infantile. Agi.it I consigli della psicologa sui disturbi alimentari nei bambini Disturbi alimentari nelle future mamme aumentano il rischio di problemi respiratori infantili - Una nuova ricerca appena pubblicata sulla rivista Thorax ha esaminato le associazioni tra disturbi del comportamento alimentare materni ed esiti respiratori ... lescienze.it

Disturbi alimentari, in gravidanza più rischi respiratori per i figli - Una nuova ricerca ha esaminato le associazioni tra disturbi del comportamento alimentare materni ed esiti respiratori nella prole ... msn.com

Disturbi alimentari in gravidanza, a rischio i polmoni dei bambini x.com

DISTURBI ALIMENTARI NELLE FUTURE MAMME AUMENTANO IL RISCHIO DI PROBLEMI RESPIRATORI INFANTILI Una nuova ricerca appena pubblicata sulla rivista Thorax ha esaminato le associazioni tra disturbi del comportamento alimentare materni e - facebook.com facebook