I dinosauri dominavano il Parco dello Stelvio | ci sono le impronte
Nel cuore del Parco nazionale dello Stelvio, in Valle di Fraele, sono state scoperte migliaia di impronte di dinosauri risalenti a circa 210 milioni di anni fa. Questa straordinaria scoperta testimonia il passato preistorico della regione, offrendo uno sguardo affascinante sull’epoca in cui i dinosauri dominavano il territorio. Un ritrovamento che riaccende la curiosità sulla storia geologica e biologica di quest’area.
C’è poco da fare: il passato, soprattutto quando si parla di dinosauri, non smette mai di stupire. Ed è proprio quello che è accaduto nel Parco nazionale dello Stelvio, più precisamente in Valle di Fraele, dove sono state scoperte migliaia di orme di dinosauri risalenti a circa 210 milioni di. Trentotoday.it
I dinosauri dominavano il Parco dello Stelvio: ci sono le impronte - Un ritrovamento definito "la più rilevante scoperta paleontologica sui dinosauri italiani dopo quella di Ciro" ... trentotoday.it
C’è un’enorme valle di dinosauri in Italia: scoperte migliaia di impronte nel Parco dello Stelvio - Nel Parco dello Stelvio sono state scoperte migliaia di impronte di dinosauri risalenti a circa 210 milioni di anni fa ... fanpage.it
Scoperte migliaia di orme di dinosauri nel Parco dello Stelvio, lasciate circa 210 milioni di anni fa da branchi di grandi erbivori. Le tracce, riconoscibili su pareti di dolomia quasi verticali, formano piste lunghe centinaia di metri e sono così ben conservate che al - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.