Nel cuore del Parco nazionale dello Stelvio, in Valle di Fraele, sono state scoperte migliaia di impronte di dinosauri risalenti a circa 210 milioni di anni fa. Questa straordinaria scoperta testimonia il passato preistorico della regione, offrendo uno sguardo affascinante sull’epoca in cui i dinosauri dominavano il territorio. Un ritrovamento che riaccende la curiosità sulla storia geologica e biologica di quest’area.

C’è poco da fare: il passato, soprattutto quando si parla di dinosauri, non smette mai di stupire. Ed è proprio quello che è accaduto nel Parco nazionale dello Stelvio, più precisamente in Valle di Fraele, dove sono state scoperte migliaia di orme di dinosauri risalenti a circa 210 milioni di. Trentotoday.it

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

I dinosauri dominavano il Parco dello Stelvio: ci sono le impronte - Un ritrovamento definito "la più rilevante scoperta paleontologica sui dinosauri italiani dopo quella di Ciro" ... trentotoday.it