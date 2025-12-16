I dinosauri dominavano il Parco dello Stelvio | ci sono le impronte
Nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, in Valle di Fraele, sono state rinvenute migliaia di impronte di dinosauri risalenti a circa 210 milioni di anni fa. Questa scoperta straordinaria rivela un passato remoto in cui i dinosauri dominavano questa regione, offrendo uno sguardo affascinante sulla preistoria e sulla storia geologica del territorio.
C’è poco da fare: il passato, soprattutto quando si parla di dinosauri, non smette mai di stupire. Ed è proprio quello che è accaduto nel Parco nazionale dello Stelvio, più precisamente in Valle di Fraele, dove sono state scoperte migliaia di orme di dinosauri risalenti a circa 210 milioni di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
