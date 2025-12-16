I dinosauri dominavano il Parco dello Stelvio | ci sono le impronte

Nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, in Valle di Fraele, sono state rinvenute migliaia di impronte di dinosauri risalenti a circa 210 milioni di anni fa. Questa scoperta straordinaria rivela un passato remoto in cui i dinosauri dominavano questa regione, offrendo uno sguardo affascinante sulla preistoria e sulla storia geologica del territorio.

Orme di dinosauri di 210 milioni di anni fa nel Parco dello Stelvio. Il paleontologo: «La realtà ha superato la fantasia» - Lo scorso settembre il fotografo naturalista Elio Della Ferrera ha trovato delle impronte su una parete rocciosa nella Valle di Fraele, fra Bormio e Livigno. milano.corriere.it

I Dinosauri (dal greco: terribile e lucertola) sono un gruppo di rettili giganti che dominarono l'ecosistema terrestre per oltre 165 milioni di anni . Si estinsero completamente circa 65 milioni di anni fa e sono noti solo attraverso resti fossili studiati e scavati dai pal

