16 dic 2025

Le potenziali tariffe statunitensi sulla pasta italiana, in vigore da gennaio, stanno suscitando preoccupazioni nel settore. Le aziende temono un impatto negativo sulle esportazioni e sulla competitività del prodotto italiano negli Stati Uniti, un mercato fondamentale per il settore alimentare nazionale.

I dazi statunitensi minacciano la pasta italiana

Da gennaio Washington potrebbe imporre tariffe alte sul prodotto. Le aziende del settore sono preoccupate per il futuro. Il video di Arte. Leggi. Internazionale.it

dazi statunitensi minacciano pastaI dazi statunitensi colpiscono la pasta italiana - Da gennaio Washington potrebbe imporre pesanti tariffe sul prodotto simbolo della gastronomia italiana. internazionale.it

Sefcovic si impegna per la pasta italiana: “Dazi Usa inaccettabili” - ROMA – Definisce «inaccettabili» i dazi “punitivi” al 107% che gli Stati Uniti minacciano di applicare all’export della pasta italiana, e assicura che il dossier è «una priorità per la Ue» «Lavoriamo ... repubblica.it

