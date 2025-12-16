I dazi statunitensi minacciano la pasta italiana
Le potenziali tariffe statunitensi sulla pasta italiana, in vigore da gennaio, stanno suscitando preoccupazioni nel settore. Le aziende temono un impatto negativo sulle esportazioni e sulla competitività del prodotto italiano negli Stati Uniti, un mercato fondamentale per il settore alimentare nazionale.
Da gennaio Washington potrebbe imporre tariffe alte sul prodotto. Le aziende del settore sono preoccupate per il futuro. Il video di Arte. Leggi. Internazionale.it
? Gli USA vogliono tassare la pasta italiana
I dazi statunitensi colpiscono la pasta italiana - Da gennaio Washington potrebbe imporre pesanti tariffe sul prodotto simbolo della gastronomia italiana. internazionale.it
Sefcovic si impegna per la pasta italiana: “Dazi Usa inaccettabili” - ROMA – Definisce «inaccettabili» i dazi “punitivi” al 107% che gli Stati Uniti minacciano di applicare all’export della pasta italiana, e assicura che il dossier è «una priorità per la Ue» «Lavoriamo ... repubblica.it
Il macigno dei dazi statunitensi: Belluno perde il 35% del valore dell'export verso gli Usa La compensazione in altri mercati scongiura il tracollo: pesa in particolar modo la riduzione delle vendite di occhiali. - facebook.com facebook
