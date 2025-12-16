i dazi statunitensi colpiscono la pasta italiana

A partire da gennaio, gli Stati Uniti potrebbero introdurre nuove tariffe sui prodotti italiani, tra cui la pasta, simbolo della tradizione gastronomica del nostro paese. Questa decisione rischia di influenzare il mercato e le relazioni commerciali, generando preoccupazioni per il settore alimentare italiano e i consumatori globali.

Da gennaio Washington potrebbe imporre pesanti tariffe sul prodotto simbolo della gastronomia italiana. Le aziende del settore sono preoccupate per il futuro e sperano in un ripensamento. Il video di Arte. Leggi. Internazionale.it

Napoli - DAZI. DE LUCA SQUINTERNATI LA FACCIANO FINITA, POMIGLIANO RISCHIA DI SALTARE 04.04.25

Dazi Usa sulla pasta: “C’è tempo ridurre le tariffe. Ma aspettiamo i dati dai produttori italiani” - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato venerdì un ordine esecutivo per abbassare i dazi statunitensi sulle importazioni agricole come carne bovina, banane, caffè e pomodori. repubblica.it

Il futuro dell'economia in Campania alla luce dei dazi: le prospettive e il numero di posti di lavoro a rischio - Gli USA rappresentano un mercato di sbocco rilevante e difficilmente sostituibile per l’Italia e per il Mezzogiorno, con la nostra regione capofila al Sud per export verso gli States ... napolitoday.it