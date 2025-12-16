I Carabinieri portano il Natale alla Pediatria del San Donato di Arezzo
I Carabinieri hanno portato un sorriso ai piccoli pazienti della Pediatria dell’Ospedale San Donato di Arezzo, con un gesto di solidarietà e vicinanza durante il periodo natalizio. Un pomeriggio speciale dedicato a regalare momenti di gioia e conforto ai bambini ricoverati, rafforzando il senso di comunità e supporto.
Un pomeriggio speciale, all’insegna della solidarietà e della vicinanza ai più piccoli, quello vissuto ieri nel reparto di Pediatria dell’Ospedale San Donato di Arezzo, dove l’Arma dei Carabinieri ha fatto visita ai bambini ricoverati portando doni e regalando momenti di gioia accompagnati da. Arezzonotizie.it
