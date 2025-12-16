I carabinieri fermano per un controllo un 21enne che fugge a tutto gas e si schianta contro un cancello

Durante un normale servizio di controllo del territorio, i carabinieri di San Giovanni La Punta hanno arrestato un 21enne che, alla vista delle forze dell'ordine, ha tentato di scappare a tutta velocità, finendo per schiantarsi contro il cancello di un centro commerciale.

