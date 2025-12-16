I Carabinieri e la biodiversità | celebrati i 50 anni di Cites

In occasione del cinquantesimo anniversario della Convenzione di Washington (Cites), l’Arma dei Carabinieri ha celebrato i 50 anni di tutela della biodiversità globale. L’evento ha incluso la presentazione del Calendario Cites 2026, sottolineando l’impegno continuo nella protezione delle specie minacciate di estinzione e la promozione della conservazione ambientale.

