I campi fioriti premiano la biodiversità

I campi fioriti in Italia celebrano la biodiversità, creando paesaggi ricchi di colori e vita. Su oltre duemila ettari, il grano si alterna a distese di fiori nettariferi, contribuendo alla tutela dell'ambiente e alla promozione di pratiche agricole sostenibili. Un patrimonio naturale che valorizza il territorio e la biodiversità locale.

© Nonewsmagazine.com - I campi fioriti premiano la biodiversità È un trionfo di colori quello che si estende su oltre duemila ettari di terre italiane, dove il grano cresce accanto a distese di fiori nettariferi. Un paesaggio che parla di agricoltura, ma anche di futuro e di vita. A Reggio Emilia, l'Azienda Agricola Spalletti Gabriella e Soci ha conquistato il primo posto dell'edizione 2025 del concorso fotografico "I Fiori del Mulino", promosso da Mulino Bianco per celebrare chi dedica parte dei propri terreni alla natura. Un'oasi per gli impollinatori. Sono 48.000 gli ettari coltivati secondo La Carta del Mulino, il disciplinare di agricoltura sostenibile che coinvolge 1. Nonewsmagazine.com Mulino Bianco premia le foto dei 'suoi' più bei campi fioriti - I più bei campi fioriti d'Italia si trovano a Reggio Emilia, Cuneo e Alessandria, o almeno qui si trovano rispettivamente le aziende agricole Spalletti Gabriella e Soci S. ansa.it