I benemeriti di Lazzate Pila d’oro a Giorgio Sala

Lazzate celebra i suoi cittadini più meritevoli con il tradizionale riconoscimento delle benemerenze civiche. Tra i premiati, Giorgio Sala, appassionato fotografo che ha raccontato la storia del paese attraverso le sue immagini, e altri riconosciuti per imprese e gesti di generosità. Un’occasione per riconoscere e valorizzare chi contribuisce a rendere la comunità più viva e solidale.

© Ilgiorno.it - I benemeriti di Lazzate. Pila d’oro a Giorgio Sala Pila d’oro all’appassionato fotografo che ha raccontato la storia di Lazzate per immagini e benemerenze civiche a chi si è distinto per imprese personali e opere di generosità per la comunità: Lazzate ha detto ancora grazie ai suoi cittadini migliori. La benemerenza civica della “Pila d’oro“ fu istituita nel 1999 per valorizzare l’eredità di Alessandro Volta, illustre concittadino del paese, e si assegna ogni due anni. Ad aprire la cerimonia è stata l’esibizione dell’Ensemble Diapason, con Sara Bertucelli all’arpa e Yara Di Gennaro al violino, che ha creato un clima raccolto ed emozionante, accompagnando l’inizio della serata dedicata alle eccellenze lazzatesi. Ilgiorno.it I benemeriti di Lazzate. Pila d’oro a Giorgio Sala - Il ringraziamento alla memoria del fotografo che ha raccontato la storia locale. msn.com

Inizia oggi la magia dei Mercatini di Natale nel Borgo. Vi aspettiamo a Lazzate - facebook.com facebook