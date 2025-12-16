I 15 migliori album internazionali del 2025
Ecco i 15 migliori album internazionali del 2025, con una particolare sorpresa in testa: un live dei Radiohead. Dopo aver riscoperto le proprie registrazioni dal vivo, la band ha pubblicato un concerto che ripropone brani di uno dei loro album più acclamati,
Perché un album dal vivo al primo posto? Semplicemente perché i Radiohead dopo aver messo mano agli archivi delle loro registrazioni live hanno pubblicato un disco bellissimo, ripescando in versione concerto i brani di uno dei loro album meglio riusciti, Hail To The Thief. Il risultato è eccellente e sorprendente al tempo stesso. Tra i momenti più alti di queste Live Recordings, Sail To The Moon e A Wolf At The Door. Al secondo posto, Steven Wilson, uno che degli standard musicali usa e getta di questo tempo se ne infischia altamente. E infatti torna in chiave visionaria e e progressive rock con due suite rispettivamente di 23 e 18 minuti. Panorama.it
