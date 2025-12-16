Hyundai Bayon MY26 tecnologica e stile moderno

Hyundai Bayon MY26 si presenta come l'evoluzione di un Urban SUV compatto, unendo agilità urbana, tecnologia all'avanguardia e comfort. Questa nuova versione conferma la leadership del brand nel segmento, offrendo un veicolo moderno e versatile ideale per la città.

MILANO (ITALPRESS) – Hyundai presenta Bayon Model Year 2026, l’evoluzione di un Urban SUV compatto che conferma la leadership del Brand nel coniugare agilità cittadina, tecnologia avanzata e comfort moderno. Con il Model Year 2026, Bayon riafferma con decisione la propria identità grazie a una gamma ottimizzata, un’offerta semplificata e un posizionamento pensato per offrire al cliente massima chiarezza e valore immediato. Bayon MY26 è disponibile con motorizzazione benzina 1.0 T-GDi da 90 CV, omologata Euro 6E-Bis, abbinata a cambio manuale a 6 rapporti oppure al doppia frizione DCT a 7 rapporti. Ildenaro.it

New 2026 Hyundai Bayon - Exterior Interior

