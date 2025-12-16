Hotel dismessi ricovero per migranti | Ordinanze la direzione è giusta La prefettura stanzi i fondi dedicati

L'articolo affronta il tema degli hotel dismessi utilizzati come ricoveri temporanei per migranti. Si evidenzia l'importanza di interventi ordinati e sostenibili, sottolineando la necessità di fondi dedicati da parte della Prefettura. La richiesta è di garantire sicurezza, decoro e tutela del territorio attraverso un'azione coordinata e finanziariamente adeguata.

"Chiediamo pertanto che la Prefettura valuti lo stanziamento di fondi dedicati, così da consentire agli enti locali di adempiere a questo compito in modo efficace, garantendo sicurezza, decoro e tutela del territorio". Non si ferma il dibattito dopo l'operazione ad alto impatto delle forze dell'ordine sulla situazione migranti a Chianciano Terme e quindi dopo l'ordinanza del Comune sul rendere non accessibili le strutture alberghiere dismesse; interviene il presidente degli albergatori Daniele Barbetti. "La sicurezza è un bene comune senza colore politico, determinante per lo sviluppo turistico – sottolinea il rappresentante di Federalberghi –.