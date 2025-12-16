Homeschooling Diana e Ilaria studiano da casa da cinque anni | La scuola pubblica non mi soddisfa più racconta la loro mamma

Diana e Ilaria, sorelle di Ossimo in Val Camonica, studiano da casa da cinque anni grazie all'homeschooling. La loro mamma racconta come questa scelta sia nata dalla insoddisfazione verso il sistema scolastico pubblico, portandole a seguire un percorso di formazione alternativo e personalizzato.

