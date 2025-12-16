Hollow Knight | Silksong si espande con Sea of Sorrow nuova espansione gratuita in arrivo nel 2026

Team Cherry annuncia Sea of Sorrow, una nuova espansione gratuita di Hollow Knight: Silksong, in arrivo nel 2026. Questa aggiunta promuove ulteriormente l'universo del gioco, offrendo ai fan nuove avventure e contenuti esclusivi. La community attende con trepidazione l’uscita di questa novità, che promette di ampliare l’esperienza già ricca e coinvolgente di Silksong.

© Gamerbrain.net - Hollow Knight: Silksong si espande con Sea of Sorrow, nuova espansione gratuita in arrivo nel 2026 Team Cherry ha annunciato ufficialmente Sea of Sorrow, una nuova espansione gratuita di Hollow Knight: Silksong prevista per il 2026. L’annuncio è stato accompagnato da un altro traguardo di grande rilievo: la serie Hollow Knight ha superato i sette milioni di copie vendute a livello globale, confermandosi come uno dei metroidvania indipendenti di maggior successo di sempre. Sea of Sorrow: nuove aree, boss e un’ambientazione nautica. L’espansione Sea of Sorrow arricchirà Hollow Knight: Silksong con nuove zone esplorabili, boss inediti, strumenti aggiuntivi e contenuti di gioco pensati per ampliare ulteriormente l’esperienza. Gamerbrain.net Hollow Knight: Silksong - Release Trailer Hollow Knight Silksong si espande e arriva anche su Switch 2 - Team Cherry ha annunciato ufficialmente Sea of Sorrow, una nuova espansione gratuita di Hollow Knight: Silksong in uscita nel 2026. techgaming.it

Hollow Knight: Silksong avrà un'espansione gratuita nel 2026 - Sea of Sorrow aggiungerà nuove aree, strumenti, boss e altro ancora quando uno dei migliori giochi di quest'anno sarà in ambito nautico. gamereactor.it

3D Print & Paint M&C. Sebastien Hollich · Hornet (From "Hollow Knight") (Epic Version). Hollow Knight – Hornet & The Knight Hornet e The Knight sono seduti su una panchina di Hallownest, in un raro momento di quiete Con un tocco di lucentezza e brilla - facebook.com facebook