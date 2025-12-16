Ho cucinato a Kiev per gli ucraini Per loro la libertà non è negoziabile

In occasione dei 140 anni del Resto del Carlino, sul palco del teatro Le Muse si è tenuto un evento speciale con la partecipazione di Moreno Cedroni, chef di fama internazionale. Un momento di celebrazione e condivisione, in cui l'arte culinaria si è unita a valori di libertà e solidarietà, con un focus particolare sulla solidarietà verso l'Ucraina.

© Ilrestodelcarlino.it - "Ho cucinato a Kiev per gli ucraini. Per loro la libertà non è negoziabile" Sul palco del teatro Le Muse, per festeggiare i 140 anni del Resto del Carlino è salito anche Moreno Cedroni, chef Due Stelle Michelin e Ambasciatore della cucina italiana nel mondo. "Come Fipe sono fiero di rappresentare 330 mila esercizi – ha spiegato – la cucina italiana è diventata Patrimonio dell’Unesco e rappresenta la tradizione, le nostre origini". La cucina, la convivialità, l’unione: "Arrivo da un’esperienza importante che mi ha arricchito molto – ha spiegato – sono stato a Kiev a cucinare per l’Ambasciatore e mentre cucinavo non sentito la paura, ma la gioia di fare qualcosa: si sentono europei e per loro la libertà non è negoziabile". Ilrestodelcarlino.it Ucraina, Kiev sotto attacco tutta la notte "Ho cucinato a Kiev per gli ucraini. Per loro la libertà non è negoziabile" - Lo chef Moreno Cedroni sul palco del Carlino: "Reduce da un’esperienza importante, si sentono europei. msn.com

