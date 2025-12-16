Hidden Garden il palazzo nel cortile di piazza Aspromonte Dalla prima inchiesta del 2022 che ha dato il via alla raffica d’indagini la richiesta di processo per 26 persone

Hidden Garden, il palazzo nascosto nel cortile di piazza Aspromonte, è al centro di un’indagine giudiziaria che coinvolge 26 persone. La prima inchiesta del 2022 ha aperto un procedimento su presunti abusi edilizi legati a progetti di sviluppo immobiliare su aree dismesse, segnando un punto di svolta nell’urbanistica milanese.

Milano, 16 dicembre 2025 – È stata la prima indagine sui presunti abusi edilizi legati a progetti di sviluppo immobiliare su aree dismesse, che nel 2022 ha dato il via alla serie di inchieste che hanno terremotato l’urbanistica milanese, e ora il caso approderà davanti al giudice per le indagini preliminari. La Procura di Milano ha chiesto infatti il processo a carico di 26 persone, per accuse che vanno dalla lottizzazione abusiva all’abuso edilizio, fino al falso e alla corruzione, per quell’edificio di tre piani e una villetta abbattuti per far posto ad un palazzo di sette piani, il cosiddetto “ Hidden garden ”, in zona piazza Aspromonte. Ilgiorno.it

Inchiesta Milano, la vicenda Hidden Garden di piazza Aspromonte

