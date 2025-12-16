HAIR The Tribal Love – Rock Musical al Teatro Carcano di Milano | date cast e perché vederlo

Da dicembre 2025 a gennaio 2026, HAIR The Tribal Love – Rock Musical torna in scena al Teatro Carcano di Milano, portando sul palco un’edizione rinnovata con live band e scenografie aggiornate. Dopo il successo delle tappe precedenti, l’atteso spettacolo si prepara a conquistare il pubblico milanese con la sua energia e attualità.

Dopo un avvio di tournée segnato dal sold-out, HAIR The Tribal Love – Rock Musical arriva a Milano: appuntamento al Teatro Carcano dal 30 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026, per una nuova edizione italiana in tour 20252026 con live band e un impianto scenico completamente rinnovato. Non è un semplice revival: HAIR torna in scena come manifesto vivo di pace, libertà e ribellione, con un cast giovane selezionato tra oltre 300 talenti e un progetto artistico che unisce spettacolo e responsabilità sociale. Un’edizione rinnovata con band dal vivo e atmosfera immersiva. La nuova produzione è firmata da Simone Nardini (MTS Entertainment), che cura regia, scene e costumi, con le coreografie di Valentina Bordi e la direzione musicale di Eleonora Beddini. Spettacolo.periodicodaily.com

