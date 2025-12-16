Hai acquistato queste macchine dal 2003 al 2018? Sei a rischio Vanno cambiate subito

Se hai acquistato un'auto Opel tra il 2003 e il 2018, presta attenzione: oltre quarantamila vetture sono coinvolte in un richiamo urgente a causa di airbag difettosi. Il Tribunale ha disposto la sostituzione immediata di questi dispositivi, evidenziando il rischio di incidenti. È fondamentale agire prontamente per garantire la sicurezza.

Airbag difettosi in oltre quarantamila vetture: c'è il forte rischio che possano causare incidenti. Il Tribunale ordina: "Vanno subito sostituti" Hai acquistato delle vetture Opel tra il 2003 e il 2018? Stai rischiando grosso. Un Tribunale di Torino ha infatti imposto alla causa automobilistica di intervenire e di sostituire immediatamente i pezzi a rischio. Sono oltre 250.000 le vetture coinvolte. Il Giudice ha imposto alla Opel di adottare misure drastiche, tra cui l'immediato divieto di circolazione e l'adozione di mezzi di trasporto alternativi.

